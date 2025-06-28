PFL World Tournament 7: началась прямая трансляция боев турнира

На Okko началась трансляция полуфинала Гран-при PFL World Tournament 7. Чтобы присоединиться к трансляции, необходимо подключить платную подписку. Результаты боев PFL World Tournament 7 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

Вечер ММА проходит в Чикаго (штат Иллинойс, США). Основной кард стартует в 5.30 по московскому времени.

Возглавит турнир бой в среднем весе между Фабианом Эдвардсом и Джошуа Сильвейрой. В соглавном поединке сойдутся полутяжеловесы Салливан Коли и Фил Дэвис. Также в предварительном карде в октагон выйдут россияне: Валентин Молдавский против Александра Романова, Олег Попов против Родриго Насименто и Сергей Билостенный против Карла Уильямса.