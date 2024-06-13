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Сегодня, 15:00

Олег Попов — Дэвион Франклин: время начала и где смотреть бой PFL 4

Попов проведет бой с Франклином на турнире PFL 4 14 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Дэвион Франклин.
Дэвион Франклин.
Фото Global Look Press

Российский боец тяжелого веса Олег Попов подерется с американцем Дэвионом Франклином на четвертом турнире регулярного сезона лиги PFL в ночь с 13 на 14 июня. Вечер ММА состоится в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Поединок Попова с Франклином начнется в 03.00 по московскому времени.

Турнир PFL 4 пройдет на территории спортивного комплекса «Мохеган-сан-арена». Вечер смешанных единоборств начнется в 00.30 мск.

Смотреть бой PFL 4 Попов — Франклин можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе Okko.

На счету 32-летнего Попова в профессиональном ММА — 17 побед и одно поражение. У 29-летнего Франклина в смешанных единоборствах — шесть побед и два поражения.

Ознакомиться с расписанием всех поединков PFL 4 и временем их начала можно в материале «СЭ».

Олег Попов
ММА
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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