Российский боец тяжелого веса Олег Попов подерется с американцем Дэвионом Франклином на четвертом турнире регулярного сезона лиги PFL в ночь с 13 на 14 июня. Вечер ММА состоится в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Поединок Попова с Франклином начнется в 03.00 по московскому времени.

Турнир PFL 4 пройдет на территории спортивного комплекса «Мохеган-сан-арена». Вечер смешанных единоборств начнется в 00.30 мск.

Смотреть бой PFL 4 Попов — Франклин можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе Okko.

На счету 32-летнего Попова в профессиональном ММА — 17 побед и одно поражение. У 29-летнего Франклина в смешанных единоборствах — шесть побед и два поражения.

Ознакомиться с расписанием всех поединков PFL 4 и временем их начала можно в материале «СЭ».