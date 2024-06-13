В ночь на 14 июня пройдет турнир PFL 4

В ночь с 13 на 14 июня в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдет турнир PFL 4. Вечер смешанных единоборств состоится на территории спортивного комплекса «Мохеган-сан-арена». Он начнется в 00.30 по московскому времени.

В главном событии PFL 4 состоится поединок между представителями тяжелого веса — бывшим временным чемпионом Bellator из России Валентином Молдавским и англичанином Линтоном Васселом.

В России официальная трансляция турнира запланирована на платформе «Okko Спорт». Прямой эфир начнется в онлайн-сервисе в 00.30 мск. Вечер ММА прокомментируют Ян Баранчук и Артем Давыдов.

Расписание боев карда турнира PFL 4