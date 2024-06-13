PFL 4 Молдавский — Васселл: расписание боев карда и трансляция турнира
В ночь на 14 июня пройдет турнир PFL 4
В ночь с 13 на 14 июня в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдет турнир PFL 4. Вечер смешанных единоборств состоится на территории спортивного комплекса «Мохеган-сан-арена». Он начнется в 00.30 по московскому времени.
В главном событии PFL 4 состоится поединок между представителями тяжелого веса — бывшим временным чемпионом Bellator из России Валентином Молдавским и англичанином Линтоном Васселом.
В России официальная трансляция турнира запланирована на платформе «Okko Спорт». Прямой эфир начнется в онлайн-сервисе в 00.30 мск. Вечер ММА прокомментируют Ян Баранчук и Артем Давыдов.
Расписание боев карда турнира PFL 4
- 00:30 (мск). Сумико Инаба — Сарай Ороско: женский наилегчайший вес
- 01:00. Джулиана Веласкес — Лиза Маулдин: женский наилегчайший вес
- 01:30. Данило Маркес — Тимоти Джонсон: тяжелый вес
- 02:00. Илара Джоанне — Шанна Янг: женский наилегчайший вес
- 02:30: Марсело Гольм — Тайрелл Форчун: тяжелый вес
- 03:00. Олег Попов — Дэвион Франклин: тяжелый вес
- 03:30. Тайла Сантос — Джена Бишоп: женский наилегчайший вес
- 04:00. Лиз Кармуш — Кана Ватанабе: женский наилегчайший вес
- 04:30. Денис Гольцов — Тиаго Сантос: тяжелый вес
- 05:00. Дакота Дичева — Челси Хаккетт: женский наилегчайший вес
- 05:30. Валентин Молдавский — Линтон Васселл: тяжелый вес
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