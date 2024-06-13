Российский боец ММА тяжелого веса Денис Гольцов подерется с бразильцем Тиаго Сантосом в турнире PFL 4 в ночь с 13 на 14 июня. Вечер смешанных единоборств состоится в Анкасвилле (США) на территории «Мохеган-сан-арена». Поединок Гольцова с Сантосом начнется в 04.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию боя PFL 4 Гольцов — Сантос можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе Okko. В матч-центре «СЭ» доступна основная информация и биография спортсменов.

У 34-летнего Гольцова в ММА на профессиональном уровне — 33 победы и 8 поражений. На счету 40-летнего Сантоса в смешанных единоборствах — 22 победы, 12 поражений и 1 бой был признан несостоявшимся.

Ознакомиться с расписанием всех поединков четвертого турнира регулярного сезона лиги PFL и временем их начала можно в материале «СЭ».