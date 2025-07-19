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19 июля 2025, 21:40

Дакота Дичева — Сумико Инаба: онлайн-трансляция боя турнира PFL Champions Series 2

Дакота Дичева и Сумико Инаба встретятся на турнире PFL
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Дакота Дичева и Сумико Инаба проведут бой на турнире PFL в Кейптауне (ЮАР) в субботу, 19 июля. Поединок начнется не ранее 22.00 по московскому времени (советуем следить за турниром заранее).

Результаты боев вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

Дичева провела 14 поединков на профессиональном уровне и одержала победу в каждом из них. Ее рост составляет 173 см, размах рук — 164 см. В ноябре она победила Таилу Сантос техническим нокаутом.

Инаба в профессиональном рекорде оформила 8 побед при одном поражении. Ее рост составляет 163 см, размах рук — 164 см. В сентябре 2024 году Инаба победила Маккензи Стиллер техническим нокаутом.

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