Дакота Дичева — Сумико Инаба: онлайн-трансляция боя турнира PFL Champions Series 2

Дакота Дичева и Сумико Инаба встретятся на турнире PFL

Дакота Дичева и Сумико Инаба проведут бой на турнире PFL в Кейптауне (ЮАР) в субботу, 19 июля. Поединок начнется не ранее 22.00 по московскому времени (советуем следить за турниром заранее).

Результаты боев вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

Дичева провела 14 поединков на профессиональном уровне и одержала победу в каждом из них. Ее рост составляет 173 см, размах рук — 164 см. В ноябре она победила Таилу Сантос техническим нокаутом.

Инаба в профессиональном рекорде оформила 8 побед при одном поражении. Ее рост составляет 163 см, размах рук — 164 см. В сентябре 2024 году Инаба победила Маккензи Стиллер техническим нокаутом.