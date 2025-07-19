Ахмед Магомедов и Эй Джей Макки встретятся на турнире PFL

Россиянин Ахмед Магомедов проведет бой с американцем Эй Джеем Макки на турнире PFL в Кейптауне (ЮАР). Поединок начнется после 21.45 по московскому времени субботы, 19 июля (советуем следить заранее).

Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ». В прямом эфире поединки покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Магомедов одержал 11 побед и потерпел 1 поражение в профессиональных ММА. Его рост и размах рук составляют 173 см. В мае Ахмед победил соотечественника Михаила Егорова единогласным решением судей.

Макки имеет в профессиональном рекорде 22 победы и 2 поражения. Его рост составляет 178 см, размах рук — 187 см. В октябре 2024 года боец из США уступил североирландцу Полу Хьюзу единогласным судейским решением.