Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

19 июля 2025, 21:20

Ахмед Магомедов — Эй Джей Макки: онлайн-трансляция боя турнира PFL Champions Series 2

Ахмед Магомедов и Эй Джей Макки встретятся на турнире PFL
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянин Ахмед Магомедов проведет бой с американцем Эй Джеем Макки на турнире PFL в Кейптауне (ЮАР). Поединок начнется после 21.45 по московскому времени субботы, 19 июля (советуем следить заранее).

Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ». В прямом эфире поединки покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Магомедов одержал 11 побед и потерпел 1 поражение в профессиональных ММА. Его рост и размах рук составляют 173 см. В мае Ахмед победил соотечественника Михаила Егорова единогласным решением судей.

Макки имеет в профессиональном рекорде 22 победы и 2 поражения. Его рост составляет 178 см, размах рук — 187 см. В октябре 2024 года боец из США уступил североирландцу Полу Хьюзу единогласным судейским решением.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ахмед Магомедов
Эй Джей Макки
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Apple сменила ИИ-стратегию из-за отставания от конкурентов. Что это значит для инвестора
Россияне еще в игре, «Арсенал» — в истории, «Наполи» — в пролете. Главные итоги общего этапа Лиги чемпионов
Президент ОАЭ приехал в Москву в подаренной Путиным куртке
«Продолжаем биться». «Вашингтон» не сдается в гонке за плей-офф: команда Овечкина цепляется за ускользающий шанс
Во время Олимпиады-2026 анонсированы акции протеста. Что будет отвлекать от спорта на Играх в Италии?
Лавров указал на неадекватность Зеленского после его слов об убийстве русских
Популярное видео
Вреден ли бег и как к нему готовиться
Вреден ли бег и как к нему готовиться
Очередные изменения в СКА, конфликт в минском «Динамо»
Очередные изменения в СКА, конфликт в минском «Динамо»
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Почему Костин перешел из «Авангарда» в ЦСКА
Почему Костин перешел из «Авангарда» в ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Маккашарип Зайнуков — Такеши Изуми: онлайн-трансляция боя турнира PFL Champions Series 2

Дакота Дичева — Сумико Инаба: онлайн-трансляция боя турнира PFL Champions Series 2

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости