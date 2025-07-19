Джонни Эблин — Костелло ван Стини: онлайн-трансляция боя турнира PFL Champions Series 2

Джонни Эблин и Костелло ван Стини встретятся на турнире PFL

Американец Джонни Эблин и Костелло ван Стинис из Нидерландов проведут бой в главном событии турнира PFL Champions Series Road to Dubai в Кейптауне (Южная Африка) в субботу, 19 июля. Начало — ориентировочно в 22.30 по московскому времени (советуем следить за турниром заранее).

Результаты боев вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ». В прямом эфире шоу показывает онлайн-кинотеатр Okko (во вкладке «Спорт», контент стримингового сервиса доступен по подписке).

ММА PFL: Эблин — ван Стинис

Эблин провел 16 поединков на профессиональном уровне и одержал победу в каждом из них. Рост бойца составляет 190 см, размах рук — 188 см. В октябре 2024 года Джонни победил Фабиана Эдвардса единогласным решением судей.

Ван Стинис одержал 16 побед и потерпел 3 поражения. Рост бойца составляет 185 см, размах рук — 193 см. В ноябре 2024 года ван Стинис нокаутировал Жоау Виктора Дантаса.