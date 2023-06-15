Жумагулов: «Рахмонов допустил много ошибок в поединке с Нилом»

Боец UFC наилегчайшей весовой категории Жалгас Жумагулов объяснил, какие ошибки Шавкат Рахмонов допустил в бою с Джеффом Нилом.

«Рахмонов очень близок к чемпионству. Один-два боя, — цитирует MMA.Metaratings.ru Жумагулова. — Даже если он быстро закончит следующий поединок, его это сделает претендентом номер один. Но как-то непонятно с этим. Белал Мухаммад и Камару Усман в очереди стоят. Не ясно, в каком весе будет выступать Хамзат Чимаев. Настоящая каша. И не понятно, с кем драться Шавкату. С Джеффом Нилом у него был тяжелый поединок, хотя Шавкат все раунды выигрывал. Соперник был хорошим, не проходной. В любом случае, он будет исправлять свои ошибки. Рахмонов из умных бойцов и тренера у него хорошие, подскажут. Так-то ошибок он много допустил: пропускал в размене, руки опускал, где не надо. Этим он хотел показать свой характер. И Шавкат это сделал. У него получилось».

Рахмонов победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.