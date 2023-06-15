Российский боец Александр Сарнавский прокомментировал для «СЭ» разрыв сотрудничества с командой «Шторм», которую возглавляет Александр Шлеменко.

«Во-первых, я очень благодарен Александру за то, что он делал для меня, — сказал Сарнавский «СЭ». — Не только в спорте, но и в жизни много подсказывал. Я желаю команде «Шторм» только процветания, удачи, успехов и чтобы у них все складывалось хорошо. У нас немножко разошлись пути — это жизнь, ничего страшного».

Уроженец Омска Сарнавский много лет находился в составе школы «Шторм», но несколько месяцев бойцу сообщили, что он больше не является членом команды.