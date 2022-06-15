Жорж Сен-Пьер: «Я фанат Хабиба. Он идеальный боец, у него идеальная карьера»

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) заявил, что он мог подраться с бывшим чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (29-0), но в этом им помешала сама организация.

«Бой с Хабибом никогда не состоится, — сказал Сен-Пьер в интервью Sherdog. — Мы пытались организовать бой, но не получилось. Может быть, это к лучшему. В UFC выбрали неподходящее время для организации боя. Когда мы оба были готовы подраться, в UFC этого не захотели. Когда мы завязали с боями, в UFC вдруг этого захотели, а мы уже нет».

Также Сен-Пьер подчеркнул, что он является большим поклонником Нурмагомедова.

«Я большой поклонник Хабиба, — отметил канадец. — Думаю, что он идеальный боец, у него идеальная карьера и просто очень интересно наблюдать за его выступлениями».

Сен-Пьер завершил карьеру 17 ноября 2013 года после UFC 167, оставив титул в полусреднем весе. 5 ноября 2017 года он вернулся и победил Майкла Биспинга (30-9) сабмишном в третьем раунде на UFC 217, выиграв пояс чемпиона в среднем весе.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (23-3) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.