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Сегодня, 16:41

Брендан Шауб: «После ухода Джонса титул UFC в полутяжелом весе будет переходить из рук в руки»

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Брендан Шауб считает, что после ухода Джона Джонса (26-1) из полутяжелого веса никто не сможет удержать титул чемпиона этого дивизиона надолго.

«Полагаю, что пояс в полутяжелом весе будет переходить из рук в руки, как косяк на концертах Снуп Догга, — сказал Шауб на своем YouTube-канале. — В ближайшие два года нас ждут несколько чемпионов. Когда я смотрю на полутяжелый дивизион, то понимаю, что нам больше не увидеть второго Джона Джонса. Джонс был тем, кто доминировал абсолютно над каждым соперником».

Осенью Джонс должен подраться со Стипе Миочичем (20-4) в тяжелом весе. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.

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