Основатель TOP DOG Алеев впервые подерется на турнире лиги
18 июня в Москве состоится турнир TOP DOG: Prospect 5. В главном бою вечера основатель лиги и ее бессменный ведущий Данил «Регбист» Алеев сразится против Святослава Коваленко.
TOP DOG: Prospect 5 станет первым турниром, в котором подерется основатель лиги. Впервые на шоу ведущим будет не Алеев, на один турнир им станет Роман Михайлов (Рома «Всем бокс») — комментатором лиги, а также соведущий Алеева на пресс-конференциях.
Полный кард турнира TOP DOG: Prospect 5
1. Вячеслав Буддист Асалханов — Владислав Палач Сурков
2. Михаил Лункин — Давид Пулемет Оганесян
3. Магомедамин Non stop Пирбудаков — Наиль Гвоздь Ишкиняев
4. Эдуард Багратунян — Виталий Деревягин
5. Константин Кастет Костин — Игорь Имеля Ионов
6. Владислав Мажор Соболев — Дмитрий Крест Коробов
7. Шаген Vayreni Когян — Матвей Южный Тикиджиев
8. Александр Король Улиц Абрамов — Денис Отморозок Пилипчук
9. Марк Цитцер — Николай Ebosher Терехов
10. Святослав Коваленко — Данил Регбист Алеев