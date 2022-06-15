Основатель TOP DOG Алеев впервые подерется на турнире лиги

18 июня в Москве состоится турнир TOP DOG: Prospect 5. В главном бою вечера основатель лиги и ее бессменный ведущий Данил «Регбист» Алеев сразится против Святослава Коваленко.

TOP DOG: Prospect 5 станет первым турниром, в котором подерется основатель лиги. Впервые на шоу ведущим будет не Алеев, на один турнир им станет Роман Михайлов (Рома «Всем бокс») — комментатором лиги, а также соведущий Алеева на пресс-конференциях.

Полный кард турнира TOP DOG: Prospect 5

1. Вячеслав Буддист Асалханов — Владислав Палач Сурков

2. Михаил Лункин — Давид Пулемет Оганесян

3. Магомедамин Non stop Пирбудаков — Наиль Гвоздь Ишкиняев

4. Эдуард Багратунян — Виталий Деревягин

5. Константин Кастет Костин — Игорь Имеля Ионов

6. Владислав Мажор Соболев — Дмитрий Крест Коробов

7. Шаген Vayreni Когян — Матвей Южный Тикиджиев

8. Александр Король Улиц Абрамов — Денис Отморозок Пилипчук

9. Марк Цитцер — Николай Ebosher Терехов

10. Святослав Коваленко — Данил Регбист Алеев