Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) сообщил, что он рассмотрит предложения выйти против непобежденного бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) по правилам грэпплинга.

«Если все будет хорошо организовано, то почему бы и нет? Может быть, мы будем выступать на каком-нибудь интересном мероприятии или, быть может, появится какая-нибудь новая организация, специализирующаяся на грэпплинге, — сказал Сен-Пьер в интервью MMA News. — Я в отличной форме. Продолжаю тренироваться и получаю от этого удовольствие. Некоторые парни в зале спрашивают меня: «Ты что, готовишься к возвращению?», на что я отвечаю: «Нет, мне же 40 лет».

Сен-Пьер завершил карьеру 17 ноября 2013 года после UFC 167, оставив титул UFC в полусреднем весе. 5 ноября 2017 года на UFC 217 он победил Майкла Биспинга (30-9) сабмишном в третьем раунде, выиграв пояс чемпиона в среднем весе.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (23-3) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.