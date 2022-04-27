Жорж Сен-Пьер — о Чимаеве: «На элитном уровне так драться нельзя»

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) прокомментировал выступление Хамзата Чимаева (11-0) на UFC 273 против Гилберта Бернса (20-5).

«Это был отличный бой, — отметил канадец в интервью MMA News. — Чимаеву нужен был тяжелый бой, потому что всех остальных он прошел как по маслу. Порой тебе нужны испытания, потому что в них ты становишься сильнее. Да, это был хороший бой для Чимаева.

Тем не менее я не думаю, что ему следовало получать по голове. Мне нравится смотреть, как он дерется, но это далеко не самый умный подход к бою. Уверен, что он мог бы облегчить себе задачу. На элитном уровне так драться нельзя. Тебе нужно подготовиться, составить геймплан и стать идеальным бойцом для своего соперника. Ты не сможешь все время выходить в клетку и вступать в размен».

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок получил бонус «Бой вечера».