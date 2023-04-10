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Жорж Сен-Пьер не исключил возможность схватки по грэпплингу с Хабибом

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) заявил, что при правильных условиях он был бы не против поучаствовать в соревновании по грэпплингу.

«Бой с Хабибом? Это слухи. Но если все хорошо организовать, а деньги, вырученные со схватки, пойдут на благотворительность, то почему бы и нет? — сказал канадец на UFC 287 Legends Q&A. — Может быть, я еще посоревнуюсь, но не с целью доказать всем, что я самый лучший боец на планете. Нет. Мне это больше не интересно. Но, может быть, я приму участие в схватке по грэпплингу. Я никогда не говорю «никогда».

Ранее Хабиб Нурмагомедов (29-0) опубликовал в соцсетях видео, на котором он бегает по беговой дорожке, подписав: «Июль, я должен быть готов (не ММА)».

Жорж Сен-Пьер
Хабиб Нурмагомедов
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