Сен-Пьер назвал потенциального соперника в схватке по грэпплингу: «Это не Хабиб»

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) заявил, что сейчас рассматривает соперников для потенциального матча по грэпплингу в рамках турнира UFC Fight Pass Invitational.

«Сейчас мне назвали одно имя, и, видимо, большинство фанатов UFC очень хотят, чтобы я сразился с Ником Диасом, — сказал Сен-Пьер в интервью Майклу Биспингу. — Это имя всплывает чаще всего.

Нет [это не Хабиб], фанаты так думают, потому что были взволнованы нашим поединком, который так и не состоялся. Хабиб завершил карьеру. Мой агент сегодня разговаривал с UFC. У Ника по контракту с UFC есть еще один бой. Есть и другие громкие имена в мире грэпплинга, например, Гордон Райан… и некоторые другие ребята.

Я скучаю по адреналину соревнований, но я бы не стал возвращаться в смешанные единоборства — слишком велик риск, и у меня нет иллюзий, мне 42 года, вероятно, я уже прошел свой пик. Однако мне по-прежнему нравится адреналин соревнований, и я считаю, что лучший способ сделать это — грепплинг. Риски здесь минимальны, и ты знаешь, что если что-то случится, то ты просто постучишь, и мозг не пострадает, потому что в грепплинге нет ударов».

Сен-Пьер пока не сообщил о возможном месте проведения турнира UFC Fight Pass Invitational по грепплингу, но отметил, что он пройдет на огромном стадионе.