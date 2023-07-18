Монсон назвал Цукерберга фаворитом возможного боя против Маска: «Он занимается джиу-джитсу»

Американский боец ММА Джефф Монсон в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал потенциальный бой между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Я не думаю, что этот бой когда-нибудь состоится. Просто разговоры. Но если бы они подрались, Марк Цукерберг победил бы — он занимается джиу-джитсу», — сказал Монсон «СЭ».

Ранее Маск и Цукерберг написали в соцсетях, что готовы подраться друг с другом в октагоне. 30 июня сообщалось, что бой может пройти в Колизее.

4 июля Маск провел тренировку с бывшим чемпионом UFC в среднем и полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером, а 12 июля Цукерберг провел тренировку с чемпионами UFC Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски.