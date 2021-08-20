Жесткий нокаут в PFL. Огромный бразилец вырубил соперника за 30 секунд

Бразильский тяжеловес Ренан Феррейра нокаутировал англичанина Стюарта Остина на турнире PFL 8, который прошел в ночь на 20 августа в Голливуде (Калифорния, США).

Поединок был остановлен уже на 31-й секунде: огромный Феррейра (рост — 203 см) отправил Стюарта в нокаут правым кроссом.

На счету 31-летнего Феррейры 8 побед и 2 поражений в ММА (одно из них — дисквалификацией). Кроме того, в мае 2021-го он нокаутировал экс-чемпиона UFC Фабрисиу Вердума, однако результат поединка был аннулирован, поскольку, по словам Вердума, до этого Феррейра постучал в знак сдачи после его удушающего приема.