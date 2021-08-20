Жесткий нокаут в PFL. Огромный бразилец вырубил соперника за 30 секунд
14:35
Бразильский тяжеловес Ренан Феррейра нокаутировал англичанина Стюарта Остина на турнире PFL 8, который прошел в ночь на 20 августа в Голливуде (Калифорния, США).
Поединок был остановлен уже на 31-й секунде: огромный Феррейра (рост — 203 см) отправил Стюарта в нокаут правым кроссом.
На счету 31-летнего Феррейры 8 побед и 2 поражений в ММА (одно из них — дисквалификацией). Кроме того, в мае 2021-го он нокаутировал экс-чемпиона UFC Фабрисиу Вердума, однако результат поединка был аннулирован, поскольку, по словам Вердума, до этого Феррейра постучал в знак сдачи после его удушающего приема.
HOLY SHIT!!! RENAN FERREIRA KO'S STUART AUSTIN!!! FILTHY!!! pic.twitter.com/T49fhxWub1— ??? (@FTBVids_YT) August 20, 2021
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