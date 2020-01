Жесткие победы в Bellator: брутальный нокаут и жуткая гильотина

В Инглвуде (штат Калифорния, США) состоялся турнир Bellator 238. Самые яркие победы одержали американцы Аарон Пико и Серхио Петтис.

23-летний полулегковес Аарон Пико (5-3) нокаутировал во втором раунде 30-летнего Дэниела Кэри (7-4).

ICYMI: @AaronPicoUSA adds another to the highlight ?.#Bellator238 pic.twitter.com/yobJk912rY