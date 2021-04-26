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Забит Магомедшарипов выбыл из рейтинга UFC

18:52
Забит Магомедшарипов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Забит Магомедшарипов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов был исключен из рейтинга полулегковесов UFC, где он занимал третью строчку. Предполагается, что россиянин выбыл из топ-15 из-за длительного простоя, пишет MMA Junkie 26 апреля.

Магомедшарипов провел свой последний поединок в ноябре 2019 года, одолев единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Этот бой стал первым мэйн-ивентом для Магомедшарипова в UFC.

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