Забит Магомедшарипов выбыл из рейтинга UFC

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов был исключен из рейтинга полулегковесов UFC, где он занимал третью строчку. Предполагается, что россиянин выбыл из топ-15 из-за длительного простоя, пишет MMA Junkie 26 апреля.

Магомедшарипов провел свой последний поединок в ноябре 2019 года, одолев единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Этот бой стал первым мэйн-ивентом для Магомедшарипова в UFC.