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Сегодня, 13:50

Даниэль Кормье: «Если Гэтжи проиграет Физиеву, ему будет трудно вернуться в топ»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) предполагает, что в рейтинге легкого дивизиона грядут большие изменения.

«Джастин Гэтжи — это тот, кто убьет или будет убитым, — сказал Кормье на шоу ESPN DC & RC. — Его менталитет все тот же. Он просто сумасшедший боец, которому нравится рубка, и то же самое я могу сказать о Рафаэле Физиеве. Это будет интересный бой. При этом этот поединок может многое поменять в рейтинге легкого дивизиона. Если Гэтжи проиграет, ему будет труднее вернуться в топ дивизиона».

Бой Джастина Гэтжи (23-4) и Рафаэля Физиева (12-1) станет со-главным поединком на UFC 286. Турнир пройдет 18 марта в Лондоне, Великобритания.

Даниэль Кормье
Джастин Гейджи
Рафаэль Физиев
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