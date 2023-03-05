Жалгас Жумагулов считает, что Шевченко спокойно победит Грассо в реванше

Боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал поражение Валентины Шевченко от Алексы Грассо на турнире UFC 285.

«Шевченко грамотно работала, перебивала Грассо и переводила ее в партер. Но одна ошибка стоила ей победы. Думаю, реванш Валентина спокойно возьмет», — приводит слова Жумагулова «РБ Спорт».

Шевченко проиграла удушающим приемом в четвертом раунде и потеряла пояс UFC в наилегчайшем весе.

Грассо выиграла 16-й бой в карьере при трех поражениях. Ее победная серия достигла пяти поединков.