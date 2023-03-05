Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:35

Бадаев — о поражении Шевченко: «Сам стиль Валентины стал бесхитростным, пропал креатив, изюминка»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев высказался о поражении киргизки Валентины Шевченко в поединке с мексиканкой Алексой Грассо.

«Очевидно, была ошибка, ненужный бэккик. Зачем на такой близкой дистанции? Ничем неоправданное действие. Выбросила бэккик, отдала спину, а оттуда уже тяжело выбраться. Когда Грассо заправила руки, было понятно, что не выбраться. В то же время, я считаю, что поражение было закономерным, потому что еще в поединке с Тайлой Сантос были определенные проблемы. Сам стиль Валентины стал бесхитростным. Она очень сильна к клинче, физически сильна для своего веса, железная хватка, контроль в партере, на дистанции работает хорошо. Но пропал креатив, изюминка. Вероятно, это связано с тем, что чемпиону не хочется рисковать. Предпочитаешь надежный стиль, но тебя легко разгадать», — приводит Metaratings.ru слова Бадаева.

Шевченко проиграла Грассо в со-главном бою UFC 285. Мексиканка победила киргизку удушающим приемом в 4-м раунде и стала новой чемпионкой в наилегчайшем весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-stil-shevchenko-stil-stal-beskhitrostnym-ee-legko-razgadat-232993/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Алекса Грассо
Валентина Шевченко
0
Читайте также
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку
Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны
МВД объявило в розыск возможного организатора теракта под Брянском
Поезд Бишкек – Самара сошел с рельсов в Казахстане
Стало известно о подозрении на повторное начало сепсиса у Костомарова
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джон Джонс обещает финишировать Стипе Миочича

Жалгас Жумагулов считает, что Шевченко спокойно победит Грассо в реванше
Новости
RSS RSS
Все новости