Зеедорф отреагировал на пост Хабиба в Instagram

Знаменитый футболист Кларенс Зеедорф отреагировал на пост бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в Instagram.

Ранее россиянин выложил совместное фото после встречи с Зеедорфом и отметил, что голландец был любимым футболистом его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Было очень приятно провести время с тобой, Хабиб. Ты настоящая легенда и джентльмен. Пусть твой отец и дальше ведет тебя к успеху», — написал Зеедорф, прикрепив фотографии с Нурмагомедовым.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет. 44-летний Кларенс Зеедорф после завершения карьеры игрока стал тренером. Последним местом его работы была сборная Камеруна.