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Сегодня, 16:39

Завуров рассказал, почему Bellator поднял Усмана Нурмагомедова на первую строчку рейтинга

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Президент Eagle FC Шамиль Завуров высказался об обновленном рейтинге Bellator, в котором Усман Нурмагомедов поднялся на первую строчку легкого веса.

В Bellator Нурмагомедов провел четыре поединка.

«У них есть свое видение этого. Сейчас мы видим UFC — Магомед Анкалаев выиграл девять боев. До сих пор не объявили то, что он должен драться за титул. Мы думали, что после предыдущего боя он будет драться за титул. А чемпион Иржи Прохазка после трех побед дрался за титул. Мы очень часто видим такое. У мировых лиг другое видение этих вопросов. Да, Усмана подняли. Но если ребята, которые ниже в рейтинге, будут драться больше и выигрывать, тоже дойдут до этого», — приводит слова Завурова MMA.Metaratings.ru.

В прошлом бою Нурмагомедов одолел американца Кристофера Гонсалеса (7-2) сабмишном в первом раунде. Поединок шел 2 минуты 54 секунды. Бой состоялся 22 июля на Bellator 283 на стадионе «Эмеральд Куин Казино» в Вашингтоне, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/zavurov-obyasnil-pocemu-bellator-sdelal-usmana-nurmagomedova-pervym-v-obnovlennom-reitinge-legkogo-vesa-45240/
Усман Нурмагомедов
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