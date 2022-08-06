Завуров рассказал, почему Bellator поднял Усмана Нурмагомедова на первую строчку рейтинга

Президент Eagle FC Шамиль Завуров высказался об обновленном рейтинге Bellator, в котором Усман Нурмагомедов поднялся на первую строчку легкого веса.

В Bellator Нурмагомедов провел четыре поединка.

«У них есть свое видение этого. Сейчас мы видим UFC — Магомед Анкалаев выиграл девять боев. До сих пор не объявили то, что он должен драться за титул. Мы думали, что после предыдущего боя он будет драться за титул. А чемпион Иржи Прохазка после трех побед дрался за титул. Мы очень часто видим такое. У мировых лиг другое видение этих вопросов. Да, Усмана подняли. Но если ребята, которые ниже в рейтинге, будут драться больше и выигрывать, тоже дойдут до этого», — приводит слова Завурова MMA.Metaratings.ru.

В прошлом бою Нурмагомедов одолел американца Кристофера Гонсалеса (7-2) сабмишном в первом раунде. Поединок шел 2 минуты 54 секунды. Бой состоялся 22 июля на Bellator 283 на стадионе «Эмеральд Куин Казино» в Вашингтоне, США.