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Сегодня, 16:40

Емельяненко назвал Дацика ужасным бойцом после боя с Монсоном

Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в
Вячеслав Дацик.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Российский боец ММА Александр Емельяненко в разговоре с «СЭ» оценил физическую форму Вячеслава Дацика после боя на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Не знаю, почему Вячеслав так распустился. Раньше, когда Дацик дрался с Бигфутом Сильвой, он был в отличной форме: подсушился, тренировался. А сейчас видно, что он живет на кухне и больше ничего не делает. Сидит жрет только. Опять наедается, вышел из режима, из спортивного графика. Стал ужасным бойцом и ужасно выглядит! Куда смотрит его окружение, я не знаю», — сказал Емельяненко «СЭ».

На счету 42-летнего Дацика в ММА теперь 14 побед при 16 поражениях. Ранее он проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, боксу и в боях на голых кулаках.

Вячеслав Дацик (слева) и&nbsp;Джефф Монсон. «Дацик — жировик. Такой бой позорит единоборства». Емельяненко: разнос Рыжего Тарзана, свадьба

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
ММА
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