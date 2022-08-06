Емельяненко назвал Дацика ужасным бойцом после боя с Монсоном

Российский боец ММА Александр Емельяненко в разговоре с «СЭ» оценил физическую форму Вячеслава Дацика после боя на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Не знаю, почему Вячеслав так распустился. Раньше, когда Дацик дрался с Бигфутом Сильвой, он был в отличной форме: подсушился, тренировался. А сейчас видно, что он живет на кухне и больше ничего не делает. Сидит жрет только. Опять наедается, вышел из режима, из спортивного графика. Стал ужасным бойцом и ужасно выглядит! Куда смотрит его окружение, я не знаю», — сказал Емельяненко «СЭ».

На счету 42-летнего Дацика в ММА теперь 14 побед при 16 поражениях. Ранее он проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, боксу и в боях на голых кулаках.