Завуров прокомментировал желание Хабиба организовать бой между Федором Емельяненко и дос Сантосом

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров поделился мнением о предложении Хабиба Нурмагомедова устроить поединок между Федором Емельяненко и Джуниором дос Сантосом.

«Да, это была идея Хабиба. Он лично общается с президентом Bellator Скоттом Кокером. Я думаю, что, если они договорятся, мы сможем провести этот бой и в Eagle FC, и в Bellator. Или же на совместном турнире. Совместные турниры — это нормальная практика в мире ММА. Например, мы уже два года проводим турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова совместно с Fight Nights. Бой Фёдора Емельяненко и Джуниора дос Сантоса — это очень крутой бой, и любой формат здесь приемлем», — приводит слова Завурова RT.

Дос Сантос подерется с Де Кастро 20 мая на EFC 47 в Майами, США.

Емельяненко в последнем поединке победил Тима Джонсона (15-9) нокаутом в 1-м раунде 23 октября 2021 года на Bellator 269 в Москве.