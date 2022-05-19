Шлеменко раскритиковал новые российские фильмы про ВОВ

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в интервью «СЭ» подверг критике новые российские фильмы о Великой отечественной войне.

— Вы назвали сериал «Улицы разбитых фонарей» идиотским. А что в нем такого?

— Ну вообще вот это все телевидение, сериалы вот эти вонючие... Они все (сериалы. — Прим. «СЭ») были чистой пропагандой алкашательства. Просто чтобы смешать с грязью правоохранительные органы. Чтобы их не уважали, чтобы их называли мусорами помоечными, свинотами, алкашами и так далее. Что они могут? Только бухать каждый день? И что мы видим? Многие это увидели и взяли пример. Но сейчас, к счастью, из-за того, что мы боремся, что борется «Трезвая Россия», все больше и больше в органах пацанов непьющих. Я это могу констатировать. И нормально они начинают работать. Ну вспомните девяностые? Алкаш на алкаше — как в этих сериалах. Поэтому это все нужно убирать. Вот в этом мобилизация нам нужна стопроцентно

Когда перевирают историю, когда из наших бойцов... Вот как раз сейчас 9 Мая прошло. Я такие фильмы, к счастью, не смотрю, но смотрю какие-то обзорчики, всплывают в интернете, что наши деды и прадеды какими-то аморальными уродами были, алкашами, дошли до Берлина и там непонятно что делали и за это еще получали звания. Да такого не было и близко. Нет таких подтверждений, понимаете? Бесит, когда опошляют мой народ победителей, который победил фашизм, когда превращают его в каких-то животных. Как так можно?

В каждом фильме есть сцены алкашательства. Я не хочу смотреть на это вранье. Зачем мне врать? Смотришь фильм — и у нас все бухают. Все. От вот такого — до такого. Да нет такого! К счастью, я работаю и понимаю, что нет такого. Есть абсолютно трезвые, здравые и нормальные люди, и я хочу, чтобы их было больше.

К сожалению, нам продолжают лить помои. Точно так же, как сейчас против нас ведутся различные войны. Генетическая война, понимаете? Из которой нам пытаются мировоззренческое внушить — чтобы мы ненавидели нашу страну, чтобы мы продали ее за бутылку какого-то говна, которой тебя травят. Я такое не терплю, и я такое смотреть не буду. Это вранье.