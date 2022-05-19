Завуров назвал условия для возможного боя между Федором Емельяненко и Дос Сантосом

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров высказался о возможном поединке между российским бойцом ММА Федором Емельяненко и экс-чемпионом UFC Джуниором дос Сантосом.

«С Емельянекно относительно поединка у нас не было общения. У Федора действующий контракт с Bellator, поэтому ему нужно будет общаться с руководством Bellator. Также у него могут быть свои планы. Были разговоры о том, что следующий поединок станет последним в его карьере», — приводит слова Завурова RT.

Также глава лиги отметил, что для начала Дос Сантос должен победить в дебютном поединке на турнире Eagle FC. Только в таком случае потенциальный бой против Федора Емельяненко станет интереснее.

Первый поединок бразильский боец в Eagle FC проведет на турнире в Майами (США) 20 мая. Его соперником будет Йорган де Кастро из Кабо-Верде.