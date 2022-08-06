Президент Eagle FC: «Анкалаев готов к титулу»

Президент Eagle FC Шамиль Завуров поделился мнением о том, что Магомед Анкалаев заслуживает титульный бой.

«В данный момент никто в полутяжелом дивизионе не может создать проблем Магомеду Анкалаеву. Именно сейчас он может забрать пояс, у него все есть для этого. UFC почему-то тянет и не дает ему бой. Это не может длиться вечно. Магомед может сбиться, получить травму. Не знаю, почему они проводят такую политику, но Магомед готов к титулу», — приводит слова Завурова MMA.Metaratings.ru.

На турнире UFC 277 в Далласе (Техас, США) Анкалаев техническим нокаутом выиграл у Энтони Смита. Всего на счету россиянина 17 побед и 1 поражение. Боец выиграл 9 последних поединков подряд.