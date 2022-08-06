Завуров рассказал о подготовке Махачева к бою с Оливейрой

Президент Eagle FC Шамиль Завуров рассказал о подготовке Ислама Махачева к бою с Чарльзом Оливейрой.

«Первый лагерь Ислам проводит в горах на нашей базе, потом спустится и будет тренироваться в Махачкале. Я думаю, нет смысла ехать в АКА, потому что бой будет в Абу-Даби. Скорее всего, за две-три недели до боя мы отправимся в ОАЭ», — приводит слова Завурова MMA.Metaratings.ru.

Махачев и Оливейра сразятся за вакантный пояс чемпиона легкого веса на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.