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Сегодня, 16:45

Завуров рассказал о подготовке Махачева к бою с Оливейрой

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Президент Eagle FC Шамиль Завуров рассказал о подготовке Ислама Махачева к бою с Чарльзом Оливейрой.

«Первый лагерь Ислам проводит в горах на нашей базе, потом спустится и будет тренироваться в Махачкале. Я думаю, нет смысла ехать в АКА, потому что бой будет в Абу-Даби. Скорее всего, за две-три недели до боя мы отправимся в ОАЭ», — приводит слова Завурова MMA.Metaratings.ru.

Махачев и Оливейра сразятся за вакантный пояс чемпиона легкого веса на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/zavurov-rasskazal-gde-maxacev-budet-gotovitsya-k-poedinku-s-oliveiroi-45170/
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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