Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:55

Емельяненко — о форме Дацика и Монсона: «Это позорит подобные бои. Надо выкладываться на сто процентов»

Александр Емельяненко раскритиковал Дацика и Монсона за подготовку к бою
Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в

Российский боец ММА Александр Емельяненко в разговоре с «СЭ» раскритиковал подготовку Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона к бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вчера, 5 августа Дацик победил Монсона единогласным решением судей.

«Монсон — я понимаю, не готовился бою. Он уже катится на набранном багаже. Выступает и зарабатывает какие-то деньги. Дацик, наоборот, молодой, в расцвете сил. Он должен вообще не вылезать из спортзала, жить там, чтобы составлять конкуренцию хотя бы в бойцовском мире. Ужасно. Мне вообще не понравилось, как этот бой прошел. Вообще боя не было. Я же говорю: ни серийной работы, ничего не было. Я бы отдал этому бою ничью.
За Дациком особого преимущества не видел. В принципе, он и выиграл с перевесом в одно очко — 29-28. Там судьи отдали. Это не красит, а, наоборот, позорит подобные бои, и бокс, и единоборства, ну и бойцов подобных. Надо с полной ответственностью подходить к работе, выкладываться на сто процентов», — сказал Емельяненко «СЭ».

На счету 42-летнего Дацика в ММА теперь 14 побед при 16 поражениях. Ранее он проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, боксу и в боях на голых кулаках.

Вячеслав Дацик (слева) и&nbsp;Джефф Монсон. «Дацик — жировик. Такой бой позорит единоборства». Емельяненко: разнос Рыжего Тарзана, свадьба

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
ММА
0
Читайте также
10 привычек для профилактики плоскостопия
Большунов рыбачит, Нагорный гребет, Рылов уходит от тренера. Чем занимаются наши звезды спорта, пока им запрещено выступать в мире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент Eagle FC: «Анкалаев готов к титулу»

Емельяненко: «Я возьму Дацика голыми руками и отправлю спать. Он будет булкой с маслом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости