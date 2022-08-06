Российский боец ММА Александр Емельяненко в разговоре с «СЭ» раскритиковал подготовку Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона к бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вчера, 5 августа Дацик победил Монсона единогласным решением судей.

«Монсон — я понимаю, не готовился бою. Он уже катится на набранном багаже. Выступает и зарабатывает какие-то деньги. Дацик, наоборот, молодой, в расцвете сил. Он должен вообще не вылезать из спортзала, жить там, чтобы составлять конкуренцию хотя бы в бойцовском мире. Ужасно. Мне вообще не понравилось, как этот бой прошел. Вообще боя не было. Я же говорю: ни серийной работы, ничего не было. Я бы отдал этому бою ничью.

За Дациком особого преимущества не видел. В принципе, он и выиграл с перевесом в одно очко — 29-28. Там судьи отдали. Это не красит, а, наоборот, позорит подобные бои, и бокс, и единоборства, ну и бойцов подобных. Надо с полной ответственностью подходить к работе, выкладываться на сто процентов», — сказал Емельяненко «СЭ».

На счету 42-летнего Дацика в ММА теперь 14 побед при 16 поражениях. Ранее он проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, боксу и в боях на голых кулаках.