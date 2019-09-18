Защитники животных требуют от UFC повлиять на Хабиба. Все из-за борьбы с медведем

Американская организация по борьбе за права животных PETA (Люди за этичное обращение с животными) обратилась к руководству UFC с претензией о поведении чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщает MMA Junkie. Причиной послужили несколько популярных в соцсетях кадров с россиянином и медведями.

В 1997 году было сделано видео, на котором юный дагестанец борется с медвежонком. Запись стала популярной после появления на YouTube в 2017 году.

После этого Хабиб еще дважды встречался и боролся со «старым другом» — другими медведями. Это случалось в 2014-м и 2019 году.

PETA после турнира UFC 242 в Абу-Даби, на котором Нурмагомедов вернул себе звание единственного чемпиона после победы над Дастином Порье, обратилось к боссам американского промоушена.

По мнению защитников живой природы, организация должна пересмотреть свои отношения с Хабибом и дистанцироваться от россиянина, если тот не прекратит заниматься самбо с медведями и не будет демонстрировать уважения к животным.

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