Зал Хабиба в Калифорнии закрылся для спортсменов-любителей из-за коронавируса
11:50
Тренировочный зал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в Калифорнии закрыт для посетителей из-за коронавируса, об этом сообщается на официальном сайте зала.
Ближайший бой россиянин должен провести 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) в рамках турнира UFC 249 против Тони Фергюсона. Однако находится под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса. UFC планирует определиться с местом проведения боя в ближайшее время.
По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели.
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