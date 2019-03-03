Задержавшим Александра Емельяненко полицейским грозит увольнение? В МВД опровергли

Сотрудники полиции, принимавшие участие в задержании бойца ММА Александра Емельяненко, действовали в рамках закона и не будут наказаны или уволены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю. Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудникам полиции грозит увольнение, поскольку им якобы поступала просьба не трогать Емельяненко.

"Главное управление МВД России по Ставропольскому краю официально заявляет, что ранее распространенная в ряде СМИ информация об угрозах и возможном увольнении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании водителя в городе Кисловодске, не соответствует действительности. Сотрудники органов внутренних дел действовали в рамках российского законодательства", - пояснили в пресс-службе.

В пятницу, 1 марта, 37-летний спортсмен попытался на своем автомобиле скрыться от эвакуаторщиков. В результате он попал в ДТП, разбив два автомобиля.

На просьбы полицейских выйти из машины Емельяненко ответил отказом и разразился нецензурной бранью. Отмечается, что он находился в нетрезвом состоянии.

Представители бойца уже заявили о намерении обжаловать решение об аресте.

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