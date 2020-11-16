Задержанного за избиение Харитонова бойца Яндиева выпустили под подписку

Боец Адам Яндиев, задержанный за избиение Сергея Харитонова, отпущен под подписку о невыезде, сообщает «Рен ТВ». По данным источника, правоохранителям пока не удалось достоверно установить, что во время атаки у него был кастет. Таким образом, нападение на Харитонова и его приятеля Руслана Абдо квалифицируется как умышленное причинение легкого вреда здоровью. Эта статья не предполагат заключения под стражу.

13 ноября Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо во дворце спорта «Лужники» во время турнира по ММА. В результате Харитонов и Абдо были госпитализированы. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. По словам Харитонова, Яндиев взял у него в долг порядка миллиона рублей и не вернул.