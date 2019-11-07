Забит Магомедшарипов: «Не считаю Макгрегора спортсменом»

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов не считает бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора серьезным соперником.

Магомедшарипов выступает в категории до 65,8 кг. Ранее в ней был чемпионом Макгрегор. 24 октября ирландец на пресс-конференции в Москве оскорбил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и дагестанцев.

— Если бы Макгрегор опустился в ваш вес, этот бой был бы важным для вас? — вопрос Магомедшарипову

— Неважным. Уже не считаю его спортсменом. Он уже сколько раз проиграл. Ничего такго не показывает. Просто болтает, и все. Есть намного более серьезные бойцы, с кем можно было бы подраться. (Илья Андреев)