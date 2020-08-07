Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Забит дал понять, что 29 августа у него боя не будет

18:04
Забит Магомедшарипов. Фото Instagram.
Забит Магомедшарипов. Фото Instagram.
Теги:

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов вряд ли выйдет в октагон 29 августа. Поединок против Яира Родригеса должен был возглавить турнир в этот день, однако у соперника россиянина были выявлены растяжение связок лодыжки и трещина.

— До боя уже не три недели точно, а гораздо дольше, — написал Забит в Instagram. — Дана Уайт, так что насчет титульного боя? Пора бы уже.

В профессиональной карьере 29-летний Магомедшарипов провел 18 побед и потерпел 1 поражение.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир