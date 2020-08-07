Забит дал понять, что 29 августа у него боя не будет

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов вряд ли выйдет в октагон 29 августа. Поединок против Яира Родригеса должен был возглавить турнир в этот день, однако у соперника россиянина были выявлены растяжение связок лодыжки и трещина.

— До боя уже не три недели точно, а гораздо дольше, — написал Забит в Instagram. — Дана Уайт, так что насчет титульного боя? Пора бы уже.

В профессиональной карьере 29-летний Магомедшарипов провел 18 побед и потерпел 1 поражение.