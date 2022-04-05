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Сегодня, 12:33

Бой «Иранского Халка» и Мартина Форда отменен

Давид Хачатрян
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Бодибилдер и актер Мартин Форд сообщил, что его поединок с Саджадом Гариби, известным как «Иранский Халк», не состоится. По словам британца, бой отменен из-за не зависящих от него обстоятельств.

«Я очень разочарован отменой боя. Скажу одно, это произошло не по моей вине, — сказал Форд в видео, опубликованном в его соцсетях. — Я потратил так много сил и времени на подготовку. Благодарен болельщикам за поддержку. Надеюсь, что уже в скором времени смогу вернуться на ринг. Почему бой не состоится? Не нужно быть гением, чтобы понять причину...».

Ранее на битве взглядов «Иранский Халк» попытался вплотную приблизиться к Форду, но британец так сильно толкнул иранца, что тот отлетел на несколько метров. После этого, по словам Гариби, с ним отказываются общаться родственники.

Поединок силачей должен был пройти 30 апреля на арене «О2» в Лондоне. На том же мероприятии подерутся бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра и экс-футболист «Тоттенхэм Хотспур» Джейми О'Хара.

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