Определилась сборная России по ММА, которая выступит на чемпионате мира
В Самаре завершился чемпионат России по ММА.
Результаты чемпионата:
Мужчины:
1 место среди мужчин — Москва
2 место среди мужчин — Республика Дагестан
3 место среди мужчин — Волгоградская область
52,2 кг
1 — Раю Илья (Воронежская область)
2 — Рахмоналиев Фарход ( Чувашская Республика)
3 — Кончукпан Сайн-Херел (Республика Тыва)
3 — Хитиев Тамирлан (Волгоградская область)
56,5 кг
1 — Гусейнов Магомедганифе (Волгоградская область)
2 — Умалатов Исмаил (Республика Дагестан)
3 — Хамхоев Адам (Республика Ингушетия)
3 — Юсупов Мухаммад Махди (Самарская область)
61,2 кг
1 — Бырыннай Очур (Республика Тыва)
2 — Магомедов Гаджимурад (Республика Дагестан)
3 — Ашдаев Магомед (Москва)
3 — Лабазанов Асхабали (Москва)
65,8 кг
1 — Юсупов Шейхмансур (Чеченская Республика)
2 — Мирзагасанов Ислам (Ставропольский край)
3 — Алиев Адам (Кабардино-Балкарская Республика)
3 — Алипов Канат (Саратовская область)
70,3 кг
1 — Пирмагомедов Халил (Астраханская область
2 — Мамедов Темур (Красноярский край)
3 — Гусейнов Джамалутдин (Саратовская область)
3 — Зайнуков Курбан (Тверская область)
77,1 кг
1 — Гусейнов Айдемир (Волгоградская область)
2 — Шахвалиев Шахвали (ХМАО-Югра)
3 — Абдурахманов Рамазан (Республика Дагестан)
3 — Фомочкин Илья (Ростовская область)
83,9 кг
1 — Абдулатипов Мурад (Москва)
2 — Зайнулабидов Нухбек ( Саратовская область)
3 — Махамаев Магомед ( Волгоградская область)
3 — Ногаев Азамат (Приморский край)
93 кг
1 — Асипов Мухамед-Афанди (Республика Дагестан)
2 — Гусбанов Магомед (Москва)
3 — Исаев Абдула (Ставропольский край)
3 — Кебеков Шахбан (Брянская область)
120,2 кг
1 — Гасайниев Омар (Москва)
2 — Петренко Владимир (Ставропольский край)
3 — Исаков Дибир (Москва)
3 — Чурчаев Магомед (Чеченская Республика)
120,2+ кг
1 — Курамагомедов Муса (Республика Дагестан)
2 — Хазботов Аслан (Республика Ингушетия)
3 — Шабаев Муслим (Республика Дагестан)
3 — Заякин Дмитрий (Пермский край)
Женщины:
1 место среди женщин — Москва
2 место среди женщин — Московская область
3 место среди женщин — Рязанская область
47,6 кг
1 — Игнатьева Алена (Москва)
2 — Мустаева Виктория (Пермский край)
3 — Демина Екатерина (Тульская область)
3 — Хлус Ульяна (Нижегородская область)
52,2 кг
1 — Клинова Ангелина (Челябинская область)
2 — Самоцупова Мария (Московская область)
3 — Найденова Диана (Тульская область)
3 — Степакова Александра ( Московская область)
56,7 кг
1 — Ковалева Елизавета (Санкт-Петербург)
2 — Перцева Татьяна (Астраханская область)
3 — Кузнецова Виктория (Астраханская область)
3 — Селиванова Анна (Республика Крым)
61,2 кг
1 — Самоцупова Алена (Московская область)
2 — Милешина Валерия (Москва)
3 — Балдина Полина (Омская область)
3 — Корнева Валерия (Кемеровская область)
65,8 кг
1 — Румянцева Ксения (Москва)
2 — Сафонова Александра (Рязанская область)
3 — Пыркова Александра (Рязанская область)
3 — Стрекалина Ангелина (Самарская область)
70,3 кг
1 — Девятова Татьяна (Алтайский край)
2 — Купеева Дзерасса (Москва)
3 — Харинова Нина (Республика Калмыкия)