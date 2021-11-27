Сантос принял реванш с Александром Емельяненко и вызвал на бой Магу Исмаилова

Российский боец ММА Александр Емельяненко уступил бразильцу Марсио Сантосу в поединке в тяжелой весовой категории на турнире AMC Fight Nights 106.

После боя бразилец ответил согласием на просьбу россиянина дать ему реванш. Также он вызвал на бой другого бойца из России — Магу Имсаилова.

«Мага, вылезай из телефона, выходи на бой», — сказал Сантос.

В активе 32-летнего бразильского бойца стало 16 побед в 23 боях в профессиональных ММА (6 поражений и 1 ничья).