Сантос принял реванш с Александром Емельяненко и вызвал на бой Магу Исмаилова
22:51
Российский боец ММА Александр Емельяненко уступил бразильцу Марсио Сантосу в поединке в тяжелой весовой категории на турнире AMC Fight Nights 106.
После боя бразилец ответил согласием на просьбу россиянина дать ему реванш. Также он вызвал на бой другого бойца из России — Магу Имсаилова.
«Мага, вылезай из телефона, выходи на бой», — сказал Сантос.
В активе 32-летнего бразильского бойца стало 16 побед в 23 боях в профессиональных ММА (6 поражений и 1 ничья).
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