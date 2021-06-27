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Янси Медейро — Дамир Хадзович: Лучшие моменты боя UFC Fight Night 190

01:03

Видео поединка турнира UFC Fight Night 190 между американцем Янси Медейрошем и боснийцем Дамиром Хадзовичем.

Бой состоялся в рамках предварительного карда. Хадзович победил единогласным решением судей. (29-28, 29-28, 29-28)

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