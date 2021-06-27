Валиев победил Барселоса на UFC Fight Night

Российский боец ММА Тимур Валиев бразильца Раони Барселоса на турнире UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США). Бой состоялся в рамках легчайшего веса в основном карде.

Бой продлился все три раунда. Валиев победил решением большинства судей (28-28, 29-28, 29-28).

У 31-летнего Валиева 18 побед в ММА при двух поражениях. Один бой был признан несостоявшимся. У 34-летнего Барселоса 16 побед и два поражения.

В других поединках основного карда, которые завершились ранее, зафиксированы следующие результаты:

Легкий вес: Ренату Мойкану (Бразилия) победил Джея Херберта (Великобритания) — удушающий примем, второй раунд

Полусредний вес: Тим Минс (США) победил Николаса Дальбю (Дания) — единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Поединок американцев Андре Фили и Дэниэла Пинеды был признан несостоявшимся из-за случайного тычка пальцем в глаз.