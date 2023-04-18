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Сегодня, 20:18

Янькова заявила о намерении продолжить карьеру после поединка с Бостанжи

Алина Савинова
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Российская спортсменка Анастасия Янькова ответила на вопрос о планах после боя против турчанки Сюденюр Бостанжи.

«Не хочется говорить банальных вещей. Не очень люблю, когда бойцы говорят: «Клетка покажет. Я сейчас сфокусирован на этом поединке». Это два моих нелюбимых ответа, стараюсь никогда так не отвечать. Иногда это тяжело. Сейчас самое главное — поединок против Бостанжи. А потом я бы очень хотела продолжить выступать. Мне нравится, что не надо гонять много веса, нравится мое самочувствие. Я круто ощущаю себя внутренне, я скучала по этому. Я давно думала о возвращении, были разные предложения. Когда потренировалась с Валентиной Шевченко год назад, я поняла, что я очень люблю это дело, мне этого не хватает», — цитирует Янькову Metaratings.ru.

Россиянка после пятилетней паузы проведет поединок по правилам кикбосинга против Бостанжи 21 апреля на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/yankova-zayavila-chto-prodolzhit-kareru-posle-poedinka-s-bostanzhi-244333/
Анастасия Янькова
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