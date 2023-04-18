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Сегодня, 17:10

Янькова — о предстоящем поединке: «Соперница младше меня на 14 лет».

Алина Савинова
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Российская спортсменка Анастасия Янькова высказалась о разнице в возрасте между собой и своей будущей соперницей.

«Какого это вновь ощутить подготовку к поединку? Это два совершенно разных ритма и режима, две абсолютно разные истории: разные уровни сфокусированности, разные задачи и самочувствие. Я недавно посчитала, моя соперница Сюденюр Бостанжи младше меня на 14 лет. В том году, когда она родилась, я уже закончила заниматься каратэ, решила, что нужно поступать в университет, а профессиональный спорт не совсем та история, которой я хочу посвятить всю жизнь. Тогда я тоже ушла из спорта на какое-то время, а вернулась в 19 лет. Это прикольно», — цитирует Янькову Metaratings.ru.

21 апреля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» россиянка после пятилетней паузы проведет поединок по правилам кикбосинга против турчанки Сюденюр Бостанжи.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sopernica-mladshe-menya-na-14-let-yankova-rasskazala-o-vozvrashenii-v-boi-244294/
Анастасия Янькова
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