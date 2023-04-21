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Сегодня, 11:54

Янькова ответила на критику чиновника московской федерации ММА

Виктория Кравченко
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Известный российский боец Анастасия Янькова поделилась мнением о высказывании исполнительного директора московской федерации ММА Олега Бессуднова в свой адрес.

«Конечно, мне уже 32 года. Это уже такой возраст, когда, наверное, нужно заказывать место на кладбище и потихонечку туда ползти с палочкой, не знаю. Мы не знакомы с Бессудновым. Более того, я узнала о существовании такого человека, прочитав его сообщение в свой адрес. Люди имеют право на свое мнение. Как и любой другой человек, он вправе думать что угодно. Но когда ты официальное лицо, представляешь федерацию, действующий судья, ты не имеешь права высказываться в подобном ключе», — цитирует Янькову MMA.Metaratings.ru.

Она считает, что серьезно относится к профессиональной этике.

21 апреля в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Анастасия Янькова проведет бой по правилам кикбоксинга против турецкой спортсменки Сюденюр Бостанжи.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/mne-pora-uzhe-na-kladbishe-polzti-yankova-otvetila-na-kritiku-chinovnika-moskovskoi-federacii-mma-244991/
Анастасия Янькова
ММА
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