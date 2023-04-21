Янькова ответила на критику чиновника московской федерации ММА

Известный российский боец Анастасия Янькова поделилась мнением о высказывании исполнительного директора московской федерации ММА Олега Бессуднова в свой адрес.

«Конечно, мне уже 32 года. Это уже такой возраст, когда, наверное, нужно заказывать место на кладбище и потихонечку туда ползти с палочкой, не знаю. Мы не знакомы с Бессудновым. Более того, я узнала о существовании такого человека, прочитав его сообщение в свой адрес. Люди имеют право на свое мнение. Как и любой другой человек, он вправе думать что угодно. Но когда ты официальное лицо, представляешь федерацию, действующий судья, ты не имеешь права высказываться в подобном ключе», — цитирует Янькову MMA.Metaratings.ru.

Она считает, что серьезно относится к профессиональной этике.

21 апреля в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Анастасия Янькова проведет бой по правилам кикбоксинга против турецкой спортсменки Сюденюр Бостанжи.