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Сегодня, 12:10

Янькова — об интервью Александра Емельяненко: «Драматический опыт. Думаю, мне лучше с психологом обсуждать это»

Виктория Кравченко
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Анастасия Янькова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Популярная журналистка и боец Анастасия Янькова вспомнила, как брала интервью у бойца ММА Александра Емельяненко. Он призналась, что ей понадобился психолог после этого опыта.

«Драматический опыт. Думаю, мне лучше с психологом обсуждать это интервью, потому что это было сложно. Это было мое четвертое интервью и до этого я разговаривала с такими прекрасными людьми, как Камил Гаджиев, как Алексей Папин. Я как-то привыкла общаться с адекватными людьми, которые настроены сделать классный материал. И я не совсем была готова к такому формату разговора, когда через каждый вопрос тебе говорят: «Следующий вопрос! Следующий вопрос!» А потом спрашивают: «Девушка, вы к спорту какое-то отношение вообще имеете?!» — цитирует Янькову Sport24.

Сегодня, 21 апреля, на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Янькова проведет бой по правилам кикбоксинга против турецкой спортсменки Сюденюр Бостанжи.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-2023-04-21-zhurnalistka-i-boyets-yankova-mne-luchshe-porabotat-s-psikhologom-posle-intervyu-s-aleksandrom-yemelyanenko
Анастасия Янькова
ММА
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