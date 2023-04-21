Эномото признался, что с большим уважением относится к Шлеменко

Швейцарский боец Ясубей Эномото перед поединком с россиянином Александром Шлеменко в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» рассказал, что всегда с уважением относится к своему сопернику.

«Для меня это обязательно, причем уже в течение многих лет, и я всегда стараюсь при этом опускать голову. Во время поклона некоторые бойцы стараются не сводить глаз с лица оппонента, не конкретно этот боец, нет, но есть такая общая тенденция. Некоторые люди буквально «кланяются тебе в лицо». И если кто-то из моих соперников хочет поклониться, смотря мне в лицо, то он обычно смотрит на мой лоб, а не на лицо», — цитирует Эномото РЕН ТВ.

Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер 21 апреля. Телеканал РЕН ТВ покажет главные бои в прямом эфире. Главным поединком вечера станет реванш Шлеменко и Эномото.