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Сегодня, 14:19

Яна Куницкая рассказала, как набрала форму после родов

Алина Савинова
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Российский боец UFC Яна Куницкая ответила на вопрос, как набирала форму после рождения дочери.

«Сейчас намного легче, потому что после первых родов у меня был большой перерыв — четыре года. Во-вторых, в России очень тяжело тренироваться, потому что разные залы находятся далеко друг от друга. В одном ты тренируешь борьбу, в другом — бокс. В Питере это большие расстояния и пробки. Даже со своей машиной было очень тяжело куда-то добираться, а потом еще негде припарковаться у зала.

Постоянный холод, и было тяжело ездить с ребенком, а здесь зал в трех минутах езды. Все очень удобно и комфортно, финансовое положение лучше, поэтому все намного проще. Сейчас как в раю себя чувствую в сравнении с тем, что было после первых родов», — цитирует Куницкую Metaratings.ru.

26 апреля 2022 года у Куницкой родилась дочка, которую назвали Алисой. Отцом ребенка является бразильский боец Тиаго Сантос.

 

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kunickaya-rasskazala-kak-nabrala-formu-posle-rodov-227473/
Яна Куницкая
ММА
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