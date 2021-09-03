Александр Емельяненко: «Я, как никто другой, знаю отрицательное влияние долгих загулов. Они налицо»
08:49
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал новый пост в Instagram.
«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Я, как никто другой, знаю отрицательное влияние долгих загулов — они, так сказать, налицо. А для того, чтобы лицо было свежим и здоровым, я решил не только завязать с гулянками, но и регулярно посещаю студию массажа лица», — написал Емельяненко.
Ближайший поединок Емельяненко проведет против блогера Артема Тарасова. Бой пройдет 18 сентября по правилам бокса, но в перчатках, использующихся в MMA.
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